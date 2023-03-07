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Госбюро Украины утверждает, что ежемесячно страна теряет $270 млн на таможенных махинациях

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Efrem Lukatsky/AP

Директор госбюро расследований Украины Алексей Сухачев заявил, что ежемесячно госбюджет страны теряет на таможенных махинациях до 10 млрд гривен (около $270 млн). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, это большие средства, которые должны пойти на выплату пенсий, реализацию социальных проектов или помощь армии.

Ранее российское правительство одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту страны Владимиру Путину. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре стало известно, что российский кабмин выступил за проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с соответствующим проектом отзыва кабинета министров.

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