В Башкирии муж случайно убил жену при попытке ее реанимировать

Мужчина пытался реанимировать жену, но убил ее. Он не умел делать искусственное дыхание и слишком поздно вызвал скорую помощь, сообщает уфимское отделения издания «КП» со ссылкой на решение суда.

В Баймакском районе республики прошел суд по делу о причинении смерти по неосторожности.

Осужденный вместе со своей женой были в гостях в доме у соседей. Когда они стали возвращаться домой, женщина вдруг упала в снег, поэтому мужчина нес ее до дома на руках, при этом ему помогал сосед.

Пострадавшую мужчины оставили на диване в гостиной, а ее муж ушел покормить скотину. Вернувшись через полчаса, он увидел, что женщина так и не пришла в себя, а язык у нее торчит изо рта.

Мужчина испугался и попытался провести «реанимацию» самостоятельно. В течение полутора часов растирал ей шею, делал непрямой массаж сердца, пытался ставить на ноги. Эти действия не привели к каким-либо результатам. Тогда осужденный все же позвал соседей, которые наконец вызвали «скорую».

Приехавший по вызову фельдшер лишь смог зафиксировать смерть женщины. Также он достал из горла погибшей зубной протез.

Сообщается, что после этого муж стал трясти супругу и целовать ее тело.

На суде он признал, что не умел оказывать первую помощь и не знал, как правильно делать искусственное дыхание. Также он не исключил, что мог задушить погибшую, сам не зная об этом.

Эксперты установили, что зубной протез, оказавшийся в горле, не мог быть причиной смерти. Суд постановил, что смерть женщины была следствием грубых действий ее мужа.

Его признали виновным и приговорили к году ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Гомеле во время празднования дня рождения подруги муж споткнулся, упал на жену и случайно вонзил нож в ее грудь.