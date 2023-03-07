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Mash: задержанный с ножом в Домодедово мужчина ранил двух человек

Мужчина, устроивший дебош в Домодедово, ранил ножом двоих человек, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, причиной неадекватного поведения мужчины стала белая горячка после того, как он отмечал праздники в отеле «Грин парк».

Mash сообщает, что мужчина в футболке начал бросаться на окружающих и ранил сотрудника ЧОП в область спины и шеи, случайный прохожий получил ранение в руку. Полицейским пришлось стрелять, чтобы успокоить мужчину.

Ранее сообщалось, что в Домодедово задержали буйного мужчину, вооруженного ножом. Дебошир выбежал на дорогу и бил по машинам.

Также Telegram-канал Kub Mash писал, что житель Краснодара напал с ножом на двух таксистов, требуя пустить его за руль машины.

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