В Индии сын подал жалобу в полицию после того, как отец сбежал с его женой

Житель Индии обратился в полицию после того, как cобственный отец сбежал с его женой, пишет Oddity Central.

Паван Вайраги обвиняет отца в том, что он влюбился в его жену и увел ее из семьи. Пара сбежала, бросив мужчину одного с шестимесячной дочерью. Кроме того, влюбленные забрали с собой велосипед мужчины, оставив индийца без транспорта.

Вайраги также обвинил отца и в других противозаконных действиях, но пока не предоставил каких-либо доказательств на этот счет. На встрече с прессой потерпевший подтвердил, что подал жалобу на родителя, добавив, что считает жену невиновной. Он также раскритиковал полицию за несерьезное отношении к его делу. Власти отвергли обвинения, заявив, что они усердно работают над поиском пропавшей пары.

Ранее в Индии мужчина вместе с любовницей отравили ее мужа и пытались инсценировать похищение.