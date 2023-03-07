Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии сын подал жалобу в полицию после того, как отец сбежал с его женой

close
100%
Shutterstock

Житель Индии обратился в полицию после того, как cобственный отец сбежал с его женой, пишет Oddity Central.

Паван Вайраги обвиняет отца в том, что он влюбился в его жену и увел ее из семьи. Пара сбежала, бросив мужчину одного с шестимесячной дочерью. Кроме того, влюбленные забрали с собой велосипед мужчины, оставив индийца без транспорта.

Вайраги также обвинил отца и в других противозаконных действиях, но пока не предоставил каких-либо доказательств на этот счет. На встрече с прессой потерпевший подтвердил, что подал жалобу на родителя, добавив, что считает жену невиновной. Он также раскритиковал полицию за несерьезное отношении к его делу. Власти отвергли обвинения, заявив, что они усердно работают над поиском пропавшей пары.

Ранее в Индии мужчина вместе с любовницей отравили ее мужа и пытались инсценировать похищение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть