Во Владикавказе в квартире недавно умершего пенсионера нашли больше 2000 патронов

В Северной Осетии в квартире умершего двумя днями ранее пенсионера нашли большой запас оружия и боеприпасов, сообщает РЕН ТВ.

76-летний пенсионер из Владикавказа умер 5 марта.

Теперь сообщается, что правоохранители обнаружили в его квартире незарегистрированный автомат, более 2000 тыс. патронов, сотни капсюль, электродетонаторы, гранаты и взрыватели, штык-ножи, а также самодельные устройства фугасного и осколочно-фугасного действия.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается следователями в настоящее время.

Ранее стало известно, что в 2017 году в Подмосковье дома у пенсионера обнаружили склад оружия.

В ноябре 2022 года появилось сообщение о том, что в Москве задержан 59-летний мужчина, который сделал из своей квартиры мастерскую по производству оружия.