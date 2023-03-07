Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владикавказе в квартире недавно умершего пенсионера нашли больше 2000 патронов

close
100%
Depositphotos

В Северной Осетии в квартире умершего двумя днями ранее пенсионера нашли большой запас оружия и боеприпасов, сообщает РЕН ТВ.

76-летний пенсионер из Владикавказа умер 5 марта.

Теперь сообщается, что правоохранители обнаружили в его квартире незарегистрированный автомат, более 2000 тыс. патронов, сотни капсюль, электродетонаторы, гранаты и взрыватели, штык-ножи, а также самодельные устройства фугасного и осколочно-фугасного действия.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается следователями в настоящее время.

Ранее стало известно, что в 2017 году в Подмосковье дома у пенсионера обнаружили склад оружия.

В ноябре 2022 года появилось сообщение о том, что в Москве задержан 59-летний мужчина, который сделал из своей квартиры мастерскую по производству оружия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть