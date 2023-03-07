Женщин из новых регионов России поздравили с 8 марта

В новых регионах России прошли праздничные акции приуроченные к Международному женскому дню. Об этом сообщает Telegram-канал «Zащитники».

Так, например, в Донецке военнослужащие поздравили с праздником девушек-медиков. Им вручили цветы и выразили слова благодарности.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники подразделений МВД России, несущие службу по охране общественного порядка в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, записали видеопоздравления с 8 марта мамам и любимым женщинам

«Сыновья, мужья, отцы, братья, находящиеся сегодня на службе, признаются в любви родным женщинам и передают со словами поздравлений частичку весны, уже вступившей в свои права в новых регионах России», — сказала она.

Кроме того, сотрудники УГИБДД МВД по ЛНР поздравили жительниц Луганска с наступающим праздником. Отмечается, что они записали для дам видеопоздравление.

Также с Международным женским днем поздравили преподавателей и медицинских работников в Мариуполе. Военнослужащие Росгвардии пожелали им крепкого здоровья и семейного благополучия.

«Для них поздравление росгвардейцев стало настоящим подарком и приятным сюрпризом, у многих на глазах блестели слезы радости», — говорится в сообщении.