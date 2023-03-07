Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области похитили 8 тысяч тонн песка стоимостью 16 млн рублей

close
100%
МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Владелица земельного участка незаконно выкопала и продала песок на сумму более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области полицейские пресекли хищение полезных ископаемых.

Сообщается, что владелица земель сельскохозяйственного назначения в поселке Хапо-Ое Всеволожского района вместе со своим мужем и еще одним знакомым организовали работы по незаконной выкопке песка. Полученный песок они продавали третьим лицам и таким образом смогли заработать больше 16 млн рублей.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов дела, а также в офисах тех организаций, которые покупали похищенное.

Полицейские изъяли предметы и документы, представляющие ценность для расследования. К настоящему времени женщина 1977 года рождения задержана.

Ей и ее подельникам может грозить до 10 лет лишения свободы по обвинению в краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой.

Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что владельцев пункта выдачи Wildberries в Орехове-Зуеве подозревают в совершении мошеннической схемы, в результате которой им удалось заполучить 25 млн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть