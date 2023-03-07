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Женщина обвинила учительницу в совращении мужа и повесила баннер у ворот школы

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fabipa90/Twitter

Жительница Аргентины обвинила учительницу сына в том, что она соблазнила ее мужа, пишет Oddity Central.

Как пишут местные СМИ, разгневанная женщина развесила у ворот школы баннер со словами, что учительница переспала с ее мужем. Плакат висел на центральном входе, поэтому свидетелями такой акции стали остальные ученики и их родители, а также работники учебного заведения.

Автор баннера уверяет, что педагог знала, что мужчина женат, но, несмотря на это, все равно разрушила семью.

«Карла, ты была любовницей моего ребенка и спала с моим мужем. Ты разрушила семью», — говорилось в тексте послания.

Фотография с баннером была опубликована в соцсетях и стала вирусной. Комментаторы отнеслись к этой ситуации с юмором.

«Отличное начало учебного года, ребята», — шутят пользователи.

Ранее в США ученик жестоко избил учительницу после того, как она отобрала у него Nintendo Switch.

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