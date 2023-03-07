Путин поручил рассмотреть до 1 апреля вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей лекарств. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение дано для предотвращения возникновения дефицита лекарства из-за риска ухода иностранных фармкомпаний с российского рынка.

Срок исполнения данного поручения — 1 апреля текущего года. Ответственным за выполнение задания назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили, что препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подорожали на 0,5% в январе – феврале текущего года, что сопоставимо с аналогичным показателем 2022 года.