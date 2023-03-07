SHOT: десятки подписчиц выдвинули обвинения в мошенничестве против блогера Чекалиной

Девушки обвиняют блогершу в мошенничестве, сообщает SHOT.

Из обвинения следует, что Чекалина продавала собственную косметику и предлагала покупателям вращать «Колесо Фортуны», чтобы выиграть благодарственные призы. Эти вращения оказались платными.

Как сообщает одна из участниц этой «акции», для того, чтобы получить возможность раскрутить «Колесо Фортуны», необходимо было купить одно средство Letique. Одна покупка — одно вращение.

Чекалина заявляла, что каждое вращение может стать счастливым и принести покупательнице приз. В их числе назывались автомобили, айфоны и телевизор. Блогер действительно объявляла «победителей» розыгрыша у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а подписчицы тратили деньги в надежде получить заветный приз.

Однако ничего, кроме видеогайдов «Здоровая спина» и пробников косметики, они не получали.

Также девушки пожаловались на ухудшившееся качество косметики под личным брендом Чекалиной. По их словам, средства стали со временем «дороже и хуже в разы».

«Чувствую себя немного дурой, потому что, когда наблюдаешь за человеком, начинаешь ему верить искренне, и вот как-то, наверное, так и покупаются все эти продукты от блогеров, потому что ты именно там начинаешь сопереживать и любить их по-своему», — поделилась одна из девушек, которая называет себя пострадавшей.

Ее поддержали и другие подписчицы. По словам другой, предложение крутить «Колесо Фортуны» казалось выгодным, но в итоге она убедилась, что это была ловушка.

«Признаки алгоритма меня насторожили, ведь в сториз Лера ежедневно умильно хлопала в ладошки и «переживала», что чувствует, что вот-вот выпадет машина и колесо закончится... А тем временем призы шли по описанному алгоритму. То есть надежда дарилась, по моим наблюдениям, необоснованная — введение в заблуждение», — рассказала участница акции. Ей даже удалось отсудить у Чекалиной около 6 тыс. за причинение морального вреда.

Ранее стало известно, что дело о неуплате налогов в отношении блогеров-миллионников началось из-за конфликта Валерии Чекалиной со стилистом Эльвирой Янковской. В дальнейшем следователи обнаружили нехватку сотен тысяч рублей налогов. Сообщается, что допросы по доходам блогеров длились почти полгода.