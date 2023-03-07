Лишь на менее чем 1% Земли загрязнение воздуха находится на безопасном уровне

Менее 1% от территории Земли имеет безопасный уровень загрязнения воздуха, сообщает издание The Japan Times со ссылкой на новое исследование.

Статья о результатах замеров ежедневных уровней загрязнения воздуха по всему миру была опубликована в понедельник, 6 марта, в журнале Lancet Planetary Health.

Согласно итоговым выводам исследователей, практически нигде на Земле нет безопасного для здоровья воздуха. Около 99,82% территории Земли подвержено воздействию частиц 2,5 (PM2,5). Их ученые связывают с раком легких и сердечными заболеваниями. Концентрация этих частицы в воздухе почти на всей территории планеты находится выше допустимого предела, рекомендованного ВОЗ.

Таким образом, лишь 0,001% населения планеты дышит воздухом, который считается приемлемым, говорится в статье.

Ученые из Австралии и Китая, проводившие исследование, заявили, что в 2019 году больше 70% наблюдаемого времени концентрация частиц PM2.5 превышала рекомендуемый дневной предел.

Отдельно отмечается, что качество воздуха в Южной и Восточной Азии вызывает особую тревогу. На этих территориях концентрация была превышена в 90% времени.

Ученые указывают, что любое количество PM2.5 является вредным, но постоянное воздействие газообразного загрязнителя может привести к печальным последствиям.

«Я надеюсь, что наше исследование сможет изменить мнение ученых и политиков относительно ежедневного воздействия PM2.5. Кратковременное воздействие PM2.5, особенно внезапное, приводит к значительным проблемам со здоровьем», — сообщил ведущий исследователь и профессор экологического здоровья из Университета Монаша в Мельбурне.

Загрязнение воздуха убивает 6,7 млн человек в год. И почти две трети таких преждевременных смертей вызваны мелкими твердыми частицами PM2.5.

Самые высокие его концентрации наблюдаются в Восточной Азии (50 микрограммов на кубический метр), за ней следуют Южная Азия (37 микрограммов) и Северная Африка (30 микрограммов).

Тогда как жители Австралии и Новой Зеландии подвергались наименьшей угрозе со стороны мелкодисперсных твердых частиц, другие регионы Океании и южной Америки были также в числе мест с самыми низкими годовыми концентрациями PM2.5.

Годовые концентрации PM2.5 и дни с высоким уровнем PM2.5 в Европе и Северной Америке снизились благодаря более строгим нормам к производственным концернам.

Мелкодисперсные частицы состоят из сажи от автомобилей, дыма и пепла от лесных пожаров и загрязнения от печей, работающих на биотопливе, а также сульфатных аэрозолей от производства электроэнергии и пустынной пыли.

Уточняется, что уровень содержания мелких твердых частиц меняется в зависимости от времени года. Например, на северо-востоке Китая и севере Индии с декабря по февраль были зафиксированы более высокие концентрации PM2.5, что, вероятно, связано с более активным использованием теплогенераторов, работающих на ископаемом топливе.

Повышение концентрации в период с августа по сентябрь наблюдалось в южноамериканских странах, что, вероятно, связано с подсечно-огневым земледелием в летний период.

Ранее сообщалось, что власти Украины оценили ущерб для экологии страны в ходе СВО в $76 млрд.