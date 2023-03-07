Психолог объяснила, опасно ли дружить с бывшими коллегами

Маловероятно, что дружба с бывшими коллегами может серьезно помешать налаживанию отношений в новом коллективе, но для кого-то это может стать неким барьером для адаптации на рабочем месте. Об этом в беседе с Life рассказала клинический психолог Budu Кристина Ивкова. По ее словам, сохранение тесных отношений с экс-сотрудниками, может говорить о попытке продлить состояние стабильности.

«Люди, которые держатся за старый коллектив, интуитивно хотят сохранить состояние предсказуемости. Там было безопасно, человек представлял, чего ожидать, у кого из коллег какие особенности, интересы, темп работы, реальность была привычной. Новый коллектив — это большое количество чужих людей, которые знакомы между собой. Для психики это большой стресс, потому так хочется держаться за прошлое ощущение защищенности», — пояснила специалист.

Она добавила, что адаптация на новом месте может пройти легче, если рядом будет человек, который окажет поддержку и познакомит с сотрудниками.

Ранее бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал «Газете.Ru», как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте.