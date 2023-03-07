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В ЛНР в преддверии 8 марта наградили женщин-медиков, сотрудниц милиции и учителей

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Пресс-служба администрации города Стаханова

Накануне Международного женского дня в разных городах Луганской народной республики состоялись церемонии награждения отличившихся сотрудниц народной милиции ЛНР, женщин-медиков и педагогов. Об этом сообщают Тelegram-каналы районных администраций.

Так, глава администрации города Стаханова Сергей Жевлаков вручил благодарности женщинам, которые связали свою жизнь со службой в рядах народной милиции ЛНР.

«На ваших плечах — не только забота о домашнем очаге, детях и родителях. Вы также вместе с нашими защитниками, плечом к плечу, выполняете ответственные задачи», — обратился он к собравшимся.

Вместе с благодарностями сотрудницы народной милиции ЛНР получили живые цветы от главы администрации.

Педагогам Краснодона грамоты и букеты цветов вручил глава Краснодонской администрации Сергей Козенко. Для учителей прозвучали стихи и песни от коллег и учеников.

«Здесь сегодня собрались лучшие педагоги района, который дарят знание и тепло нашим детям. Мы постарались сделать для них маленький праздник», — сказал Сергей Козенко.

Он также напомнил, что накануне президентом РФ Владимиром Путиным был дан старт Году педагога и наставника и подчеркнул, что такое внимание к профессии очень приятно учителям.

Участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» устроили акцию под названием «Вам, любимые!». Ребята посетили детскую поликлинику и поздравили медиков: подарили открытки, которые ученики луганских школ изготовили своими руками.

Накануне врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил награды сотрудницам Луганской республиканской клинической больницы.

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