Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

13 сотрудников правительства Армении пострадали в ДТП со служебным автобусом

close
100%
Global Look Press

13 сотрудников правительства Армении пострадали в аварии со служебным автобусом. Об этом сообщает портал Shamshyan.

По данным портала, авария 7 марта произошла в 7:50 по местному времени на проспекте Монте Мелконян. Столкнулись легковой автомобиль BMW и автобус Hyundai.

Сообщается, что 13 человек были доставлены в различные больницы Еревана.

«Автобус Hyundai зарегистрирован на учете аппарата правительства РА (республики Армения. — «Газета.Ru»), а все пассажиры — из аппарата правительства», — говорится в публикации.

Ранее автомобиль, в котором находились военнослужащие ВС Армении, скатился в ущелье вблизи армянского села Хнацах. В аварии ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих. Они были доставлены в госпиталь. Военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть