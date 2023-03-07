13 сотрудников правительства Армении пострадали в ДТП со служебным автобусом

13 сотрудников правительства Армении пострадали в аварии со служебным автобусом. Об этом сообщает портал Shamshyan.

По данным портала, авария 7 марта произошла в 7:50 по местному времени на проспекте Монте Мелконян. Столкнулись легковой автомобиль BMW и автобус Hyundai.

Сообщается, что 13 человек были доставлены в различные больницы Еревана.

«Автобус Hyundai зарегистрирован на учете аппарата правительства РА (республики Армения. — «Газета.Ru»), а все пассажиры — из аппарата правительства», — говорится в публикации.

Ранее автомобиль, в котором находились военнослужащие ВС Армении, скатился в ущелье вблизи армянского села Хнацах. В аварии ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих. Они были доставлены в госпиталь. Военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.