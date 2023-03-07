Названы самые желанные подарки на 8 Марта

Почти 46% россиянок ждут в подарок на 8 Марта украшения, передает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «АльфаСтрахование». Также выяснилось, что 31% респонденток мечтают о кольце, 6% хотели бы получить серьги, 5% — браслет, а 4% — часы. В исследовании приняли участие почти 1,3 тыс. женщин.

Кроме того, согласно опросу, 25% россиянок хотят видеть в качестве подарка сертификат на покупку косметики. 12% женщин рассчитывают на брендовые сумку, обувь или одежду, еще 9% заказали поход в спа-салон или студию красоты, а 2% мечтают о туристической путевке.

93% женщин сообщили, что любят и с удовольствием празднуют 8 Марта. 80% россиянок ежегодно получают в этот день цветы: из них 13% рассказали, что букеты им дарят в основном коллеги.

Ранее «Ситилинк» провел опрос и выяснил, о каких технических гаджетах мечтают женщины и что им планируют подарить мужчины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ретейлера.