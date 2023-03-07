Эксперт рассказал о будущем газового рынка ЕС

Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев считает, что нынешний год для газового рынка Евросоюза будет сложнее предыдущего, а для российского рынка откроются новые перспективы, сообщается в авторской колонке «Инфотэк».

«По оценкам BP, международный рынок газа (то есть торговля между крупными регионами) составляет около 1 трлн кубометров в год. В 2022–2023 годах с этого рынка уйдет 120–140 млрд кубометров российского трубопроводного газа, который ранее шел в Европу. Ввод новых мощностей по производству СПГ в среднем составляет 20–30 млрд куб. м в год. То есть нужно несколько лет, чтобы компенсировать это падение», — сказал он.

По его словам, сочетание различных факторов означает продолжение периода высоких цен на газ на ближайшие годы.

«Что такое высокие цены на газ? Это спотовые цены в Европе, превышающие $450–500 за 1 тыс. кубометров. Но котировки в последние годы достигают и $1500–2000 – это как если бы нефть стоила по $400–500 за баррель. То есть цены сегодня сверхвысокие», — сказал Семикашев.

Эксперт отметил, что в целом Европа смогла пережить 2022 год и отопительный сезон 2022/23 годов, но потребление газа было существенно сокращено, и она утратила часть своего промышленного потенциала.

«Поддерживать функционирование наиболее энергоемких предприятий путем государственных субсидий в необходимых масштабах было нереально – в результате некоторые из них стали перебазироваться в другие регионы или же сократили выпуск продукции», — сказал Семикашев.

Также он предположил, что может произойти с российской газовой отраслью в 2023 году.

«Если в 2022 году добыча газа в РФ сократилась примерно на 140 млрд кубометров год к году, то в нынешнем году объем снижения не превысит 20 млрд кубометров. Прежде всего России следовало бы более активно заняться своповыми поставками. Еще один вариант – замена поставок туркменского газа в Китай российским «голубым топливом». Ключевая задача – подключение восточных регионов РФ к единой системе газоснабжения (ЕСГ)», — рассказал эксперт.

Семикашев подчеркнул, что новая конфигурация системы газопроводов на востоке (с соединением с ЕСГ) позволит усилить позицию РФ на переговорах с Китаем. Ведь предлагаемый КНР газ может быть направлен на внутреннее потребление.