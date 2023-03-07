Две девушки из Петербурга упали во время спуска с горы в Бурятии

Две жительницы Санкт-Петербурга получили травмы по время спуска с горного перевала в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Девушки принимали участие в походе в составе группы туристов из 9 человек. Пострадавшие шли по установленному маршруту и спускались с перевала Горных Духов в Бурятии.

21-летняя Александра Асоскова и 27-летняя Елена Березняк упали, не сумев удержаться на опасном участке. В результате падения они получили травмы и не могли продолжать участие в переходе, который должен был завершиться 12 марта.

Их экстренно эвакуировали. Врачи диагностировали у девушек переломы бедра и ключицы. Девушки уже вышли на связь и сообщили, что они находятся в больнице и с ними все хорошо.

Ранее стало известно, что заваленного лавиной лыжника спасли благодаря торчащей из сугроба руке спустя часы поисков.