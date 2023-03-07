Губернатор Развожаев назвал ложью сообщения о взрывах в аэропорту Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью распространившиеся в СМИ сообщения о том, что на территории местного аэропорта якобы произошел взрыв.

«Это ложь», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в настоящее время на внешнем рейде проходит тренировка корабельных расчетов, в самом Севастополе все спокойно.

4 марта Развожаев сообщал, что учения сил противовоздушной обороны проходят в Севастополе.

На прошлой неделе Развожаев заявил о намерении принять дополнительные меры безопасности в городе после диверсий в Брянской области.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб взрослый и был ранен ребенок — его госпитализировали.