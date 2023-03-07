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СК опубликовал видео обысков в доме блогеров-миллионников Чекалиных

СК России опубликовал видео обысков в доме блогеров Чекалиных по делу о неуплате налогов

В доме блогеров, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, проходят обыски. Видео с места их проведения появилось на официальном Telegram-канале следственного комитета России.

Обыски проходят в доме Валерии Чекалиной и ее мужа. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей.

Ранее стало известно, что СК возбудил дело в отношении супругов Чекалиных, известной пары блогеров. Как сообщает следствие, в течение двух лет они уклонялись от уплаты налогов.

С июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина, ее супруг и некоторые их родственники стали пособниками в деятельности нелегальной схемы. Блогер организовала поступление доходов от своей деятельности на расчетные счета, открытые через ИП и принадлежащие ее близким. В результате этого Чекалина провела нелегальное «дробление бизнеса» и смогла избежать уплаты налогов на сумму, превышающую 300 млн рублей.

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