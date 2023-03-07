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В Москве во вторник ожидается до +1°С и снег

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Andrey Arkusha/Global Look Press

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области во вторник, 7 марта, будет до +1°С. В регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Также пройдет мокрый снег, по области местами умеренный. Местами ожидаются налипание мокрого снега и гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается южный ветер, северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -10...-8°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несколько регионов России ожидает особенно теплое 8 марта.

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