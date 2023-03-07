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Женщина погибла на регулируемом пешеходном переходе под поездом Владивосток — Москва

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Иркутской области женщина погибла под колесами поезда на регулируемом пешеходном переходе.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели местной жительницы.

Как пишет ikr.ru, 5 марта в 21:35 на 5204 километре Восточно-Сибирской железной дороги на станции Гончарово женщина переходила железнодорожные пути. Ее сбил почтово-багажный поезд № 989 сообщением ВладивостокМосква.

Граждан предупреждают в прокуратуре, что даже на специальном переходе нужно убедиться в отсутствии движущегося поезда.

В Кировском районе Кемерово 15-летний подросток получил смертельные травмы при переходе железнодорожных путей. По предварительной информации, мальчик переходил пути по деревянному настилу, он шел в наушниках и не услышал приближающийся поезд.

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