Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН спрогнозировали на Земле приход «жаркого» природного феномена Эль-Ниньо

close
100%
imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), находящейся в структуре ООН, Клэр Нюллис заявила, что в ближайшие месяцы на смену феномену Ла-Нинья может прийти согревающий Эль-Ниньо, передает ТАСС. Она подчеркнула, что это явление не значит, что придет жара.

«Не так просто спрогнозировать, что лето будет жарким», — сказала она, пояснив, что погода зависит от конкретного района планеты и других факторов.

ВМО пришло к выводу, что Эль-Ниньо может появиться в ближайшие месяцы после трехлетнего стойкого и затяжного явления Ла-Нинья, повлиявшего на температуру и характер осадков в разных частях мира. По данным специалистов, приходу Эль-Ниньо будет предшествовать период «нейтральных условий в течение марта-мая с вероятностью в 90%».

Генсек ВМО Петтери Таалас отметил, что при вхождении в фазу Эль-Ниньо, вероятно, наступит еще один всплеск глобальной температуры.

В организации напомнили, что на данный момент за всю историю наблюдений за погодой и климатом самым теплым годом считается 2016 под воздействием Эль-Ниньо и изменением климата. Отмечается, что до 2026-го с 93% вероятностью этот рекорд будет обновлен.

Ранее климатологи предупредили, что 2023 год будет жарче 2022-го.

Также ученые обнаружили изменение в положении земной орбиты, которое повлияет на времена года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть