Вильфанд: несколько регионов России ожидает особенно теплое 8 марта

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа ожидает тепло до 15-19 градусов в Международный женский день, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что по-весеннему теплая погода прогнозируется также в Приморье, Чите, Хакасии, Тыве, Забайкалье, Хабаровском крае, на юге Западной Сибири и Красноярского края.

В Краснодаре наступит настоящая весенняя погода — до плюс 18-19 градусов, указал Вильфанд. Также, по его данным, в Сочи будет до плюс 16-17 градусов, в Крыму — около плюс 13-15 градусов, в Ростовской области — до плюс 16-17 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае прогнозируется до плюс девяти градусов. «Это очень высокая температура», — уточнил специалист.

По словам Вильфанда, юг Красноярского края, Хакасию, Тыву ожидают до 6-8 градусов тепла в Международный женский день.

В Приморской крае температура воздуха повысится до 10-12 градусов, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

На юге Хабаровского края — до плюс четырех градусов, в Чите и Забайкалье — до 6-8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в России началась четырехдневная рабочая неделя с нерабочим днем 8 Марта.