Житель Новокузнецка сгорел заживо при попытке убить тещу

В Новокузнецке местный житель собирался поджечь свою тещу, но в результате скончался сам, сообщается на сайте регионального СК.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина принес в квартиру бывшей сожительницы две емкости с горючей жидкостью и поджег их, но в из-за этого загорелся сам. В результате мужчина погиб на месте.

При этом находящуюся в квартире 70-летнюю мать подруги поджигателя удалось спасти из горящего помещения. При госпитализации было установлено, что до начала пожара пенсионерка была избита — кроме ожогов у нее диагностировали переломы костей лица и вывих руки. Врачи борются за ее жизнь.

По версии следствия, мужчина пришел в квартиру выстрелил из самодельного оружия в 70-летнюю пенсионерку. После соседи увидели, что происходит в квартире, и вызвали экстренные службы. Ликвидировав возгорание, спасатели нашли тело мужчины. Предварительной причиной возгорания считается воспламенение горючей жидкости, которую мужчина принес с собой.

Мотивы поджигателя и все обстоятельства происшествия выясняются, уже установлено, что у него с жертвой были конфликты.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)», — сообщили в СК.

3 марта в Самарской области муж облил жену серной кислотой по пути в ЗАГС за разводом.