Исследование: женщинам сложнее проходить собеседование, чем мужчинам

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что самое сложное в поиске работы для мужчин и женщин. В исследовании, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие более 5000 пользователей из всех регионов России.

Почти каждый второй участник опроса (45%) считает самым сложным в поиске работы — ожидание ответа от потенциального работодателя. 42% сталкиваются с проблемами при поиске подходящих вакансий. 22% отмечают, что сложнее всего проходить собеседование.

13% отметили выполнение тестового задания, 12% — подготовку резюме, 11% — собеседование с отделом безопасности. Каждый десятый указал на написание сопроводительного письма.

При этом мужчины чаще отмечали сложность поиска подходящих вакансий, чем женщины: 45% и 39% соответственно. Однако мужчинам проще проходить собеседования: о сложностях на этом этапе рассказали 28% женщин и 16% мужчин. Также наблюдается разница в отношении к сопроводительному письму — 16% женщин отметили, что это самое сложное в поиске работе, среди мужчин так считают 11% респондентов.

Одним из ключевых факторов при выборе работодателя, помимо зарплаты, стали рабочие обязанности и их соответствие должности и зарплате — так считают 63% респондентов. 60% отметили рабочий график: при этом для женщин этот критерий важнее, чем для мужчин (64% и 56% соответственно). Третьим фактором выбора работы стало расстояние от дома до работы, который выбрали 57% участников опроса. Здесь также наблюдается разница между полами — приоритетным этот критерий назвали 64% женщин и 49% мужчин.

Отзывы сотрудников изучают 39% респондентов. 35% участников опроса отметили известность и надежность компании, а льготы и соцпакет — 31% опрошенных.

Также среди критериев — возможность работать удаленно, который выбрали 21% респондентов, при этом за него проголосовали 26% женщин и 15% мужчин.

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