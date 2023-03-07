Опрос: треть россиянок заранее говорят мужчинам, что хотят получить в подарок на 8 Марта

Большинство мужчин считают лучшим подарком для своей женщины на 8 Марта тот, о котором она попросит сама. О том, как россияне собираются поздравлять своих близких с предстоящим праздником, стало известно из опроса «АльфаСтрахования», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, большая часть респондентов-мужчин (32,9%) назвали лучшим подарком тот, о котором попросила сама женщина. 18% считают, что в качестве презента достаточно цветов, а 11,8% планируют дарить парфюм. Обойтись конфетами думают 9% участников опроса. По 6% вложатся в одежду и аксессуары и романтический ужин.

С 8 Марта своих женщин поздравляют большинство (54,8%) опрошенных мужчин. Треть не делает этого никогда, а 13,3% не всегда поздравляют окружающих их женщин.

На вопрос о том, кого чаще всего поздравляют респонденты, большинство ответили – маму (39%) и жен – 34%. Сестер и других родственниц – 21,6%, бабушек – 14%, партнершу – 15,2%. Еще 13,4% поздравляют коллег, 3,5% — клиентов и заказчиков женского пола. А некоторые (6,3%) – даже бывших девушек и жен.

На то, что в преддверии 8 Марта слишком высокие затраты на цветы и подарки, пожаловались 21% участников исследования. 19% ассоциируют этот день с весной, несмотря на стоящие холода. 17,7% связывают праздник с очередями за цветами, а еще 10% называют его днем повиновения мужчин.

На подарки коллегам скидываются 67% мужчин, сдавая при этом от 500 до 1000 руб. в большинстве случаев (39,8%).

Что касается расходов на подарки близким женщинам, то 26,3% готовы потратить на цветы и подарки до 1000 руб. Почти столько же – 24,7% – планируют вложить в сюрприз от 5 до 7 тыс. Траты от 7 до 10 тыс. заложили 17,7%.

Покупку подарков сильно заранее почти никто не планирует. 25% начинают думать об этом за неделю до праздника, 19% — за несколько дней до него. Идеи, в основном, берут у самих одариваемых – 26% мужчин дарят именно то, что у них попросили, чтобы не попасть впросак. 23,5% креативят и ищут подарок на свой вкус. 17% советуются с друзьями-мужчинами, чтобы порадовать женщин. Идеи подарков у блогеров подсматривают 12,5% респондентов, а в подборках на просторах интернета – 11,3%.

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