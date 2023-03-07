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Опрос: иметь на телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только 1 из 4 россиян

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 27% россиян. За 4 года число противников цифровизации основных документов увеличилось более чем на треть. Это показал опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает законопроект о цифровом удостоверении личности — его можно будет предъявить в виде QR-кода на смартфоне в ряде бытовых ситуаций. Несмотря на очевидное удобство использования, иметь в телефоне цифровой аналог паспорта хотели бы только 27% россиян, тогда как 58% отказались бы от этого нововведения. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных.

Тех, кто не против загрузить в свой смартфон цифровое удостоверение личности, в полтора раза больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (37% против 24% соответственно). Мужчины одобряют нововведение чаще женщин (28% против 24%).

Чаще всего россияне выступают за оцифровку полисов ОМС (45%), СНИЛС (43%), ИНН (42%) и медкарт (39%). Каждый третий предлагает ввести электронные водительские права, еще 31% — свидетельство о рождении.

По сравнению с прошлым годом, сторонников оцифровки всех перечисленных документов стало больше, особенно возросло число тех, кто хотел бы иметь электронный полис ОМС (+11 п.п.) и СНИЛС (+9 п.п.).

Однако в целом мнения россиян относительно введения электронных документов разделились: 40% выступают против этого, тогда как 38% настаивают на цифровизации при параллельном использовании бумажных аналогов. За 4 года число противников цифровизации выросло более чем на треть (в 2019-м их было 28%). Только 11% опрошенных являются сторонниками полной замены традиционных документов на электронные.

Поддерживающих тотальное введение цифровых документов среди мужчин в полтора раза больше, чем среди женщин (13% против 8% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитадицию с продолжением использования бумажных аналогов (40%).

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею применения цифрового паспорта на смартфоне вместо бумажного.

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