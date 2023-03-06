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В Королеве экс-кандидат в депутаты убил нейрохирурга и попытался отрезать ему голову

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Depositphotos

В Московской области бывший кандидат в муниципальные депутаты с инвалидностью жестоко расправился со своим собутыльником. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Королеве. По данным источника, во время застолья 47-летний незрячий россиянин набросился на своего знакомого-нейрохирурга, убил его и попытался отрезать ему голову. После убийства экс-кандидат в депутаты районной думы в Иркутской области самостоятельно позвонил в полицию и дождался ее прибытия.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Отмечается, что фигурант принимал участие в боевых действиях.

Ранее стало известно, что на Кубани внучка подозревается в убийстве своей бабушки. Пожилая женщина скончалась после «случайного» удара по лицу.

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