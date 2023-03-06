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В Рязани 23-летняя девушка погибла, сорвавшись с высоты седьмого этажа

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Рязани 23-летняя местная жительница скончалась при падении с высоты седьмого этажа. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по области.

Инцидент произошел 5 марта неподалеку от дома, расположенного на Березовой улице. По данным ведомства, молодая россиянка выпала из окна.

Правоохранители установили личность погибшей. По факту случившегося организована доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что уголовное дело завели после гибели строителей, насмерть разбившихся на стройке в Кудрово.

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