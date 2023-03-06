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В Набережных Челнах подростки избили 10-летнего мальчика из-за брюк в клетку

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Shutterstock

В Набережных Челнах трое подростков напали на 10-летнего школьника, одетого в брюки в клетку. Об этом сообщают Челнинские Известия.

Инцидент произошел в 15-м комплексе в поселке ЗЯБ. По данным источника, группа школьников в возрасте 14-15 лет были недовольны внешним видом ребенка и избили его.

В результате мальчику потребовалась помощь врачей. Медики передали информацию о пациенте в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Мурманске несколько подростков выбили дверь квартиры, где проживает супружеская пара, и жестоко их избили.

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