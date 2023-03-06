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Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Андрею Гуровичу

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МЧС России

Суд продлил арест бывшему заместителю главы МЧС Андрею Гуровичу, передает радио «Говорит Москва».

Гуровичу грозит до десяти лет колонии.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве профильной коронавирусной больницы в Мурманской области.

Он был доставлен в суд для ареста. Он обвиняется по части статьи «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

В конце мая российский президент Владимир Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС, которую он занимал с 2018 года.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на возведение ковидного госпиталя в Мурманской области в поселке Мурмаши для 700 заразившихся. Однако госпиталь построили без учета климатических условий Севера.

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