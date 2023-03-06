Дерматолог перечислила способы борьбы с отеками на лице

В домашних условиях снять отеки на лице помогут холодные гидрогелевые маски, заявила в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Также она порекомендовала регулярно делать гимнастику перед зеркалом, сильно зажмуривая и открывая глаза. Кроме того, по ее словам, необходимо отказаться от алкоголя и соленой пищи.

«Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отеков, потому что запустится кровообращение», — указала врач.

В случае сильных отеков Егорова посоветовала обратиться к врачу и проверить сердце и почки. При этом, если анализы не показали нарушений, то избыточное накопление жидкости может свидетельствовать о наличии индивидуальной особенности организма, заключила специалист.

Ранее российская певица и диджей, в прошлом солистка группы «Демо», Саша Зверева показала упражнения от мешков под глазами и отеков. Она опубликовала видеоролик в соцсетях, отметив, что выполняет их перед умыванием, не нанося на лицо крем или сыворотку.