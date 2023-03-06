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Неизвестный пырнул 14-летнюю школьницу ножом в Московской области

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Shutterstock

В Подмосковье неизвестный напал на 14-летнюю девочку с ножом. Об этом сообщает Московская область 24.

Инцидент произошел в поселке Красково в Люберецком городском округе. По данным источника, школьница шла по улице, снимая окрестности на камеру своего телефона.

В какой-то момент мужчина подбежал к девочке и ранил ее ножом в правое бедро. После этого злоумышленник скрылся.

В результате пострадавшую доставили в больницу. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственнную проверку.

Ранее стало известно, что в Мурманске несколько подростков выбили дверь квартиры, где проживает супружеская пара, и жестоко их избили.

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