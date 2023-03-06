Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минцифры не подтвердило утечку данных из НИИ «Восход»

close
100%
Артем Магнитский/Yandex maps

Минцифры России заявило, что утечка биометрических данных из подведомственного ему НИИ «Восход» не подтверждена. Об этом сообщает ТАСС.

«Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены», — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник писал, что в НИИ «Восход» произошла утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии.

До этого «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Сбербанка, что распространяемая в сети информация о взломе его систем и утечке данных не соответствует действительности. Отмечается, что в интернете на хакерских ресурсах представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка, которые в действительности являются компиляцией различных баз данных, полученных в результате ранних взломов компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть