Минцифры не подтвердило утечку данных из НИИ «Восход»

Минцифры России заявило, что утечка биометрических данных из подведомственного ему НИИ «Восход» не подтверждена. Об этом сообщает ТАСС.

«Факт утечки не подтвержден. Данные в сеть не выложены», — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник писал, что в НИИ «Восход» произошла утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии.

До этого «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Сбербанка, что распространяемая в сети информация о взломе его систем и утечке данных не соответствует действительности. Отмечается, что в интернете на хакерских ресурсах представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка, которые в действительности являются компиляцией различных баз данных, полученных в результате ранних взломов компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера.