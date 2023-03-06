Bloomberg: более 40% британцев против Меган Маркл и принца Эндрю на коронации Карла III

Свыше 40% британцев поддерживают участие принца Гарри в коронации Карла III, но при этом не хотят видеть его супругу Меган Маркл и принца Эндрю на церемонии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое провело опрос совместно с компанией Deltapoll.

По данным опроса, только 41% британцев поддерживают приезд принца Гарри на коронацию, 37% не согласны с этим и 22% затруднились ответить. При этом герцогиню Сассекскую Меган Маркл 43% опрошенных не хотят видеть на церемонии, а 39% не против, чтобы она посетила коронацию. Однако 46% против появления принца Эндрю на коронации, а 36% — за.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию короля Великобритании Карла III, однако приняли они его или нет, публике не сообщат. Это сообщение поступило после того, как стало известно, что Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл права пользоваться их резиденцией в Великобритании, коттеджем Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. Предполагается, что он предложит им взамен апартаменты в Букингемском дворце.

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года, в день рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, Арчи Харрисона. Ранее Гарри и Меган заявили, что не удивлены решением Карла III выселить их из резиденции.