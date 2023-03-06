Молодежь Запорожья поздравила ветерана ВОВ Нину Богатыреву с 8 марта

В преддверии Международного женского дня молодые активисты Запорожской области поздравили жительницу села Семеновка, ветерана Великой Отечественной войны, учительницу Нину Богатыреву. Об этом сообщает Теlegram-канал «ЮгМолодой».

Она родилась в деревне Буяки Кировской области, войну застала подростком, но, несмотря на юный возраст, работала в этот период воспитателем в детском доме. Потом всю жизнь преподавала русский язык, была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«В августе 41-го года в нашу деревню привезли детей-сирот и разместили в Буяковской школе. В то время не хватало учителей и воспитателей. И я, сама еще юная девчонка, молодая учительница начальных классов, пошла работать воспитателем в детском доме», — вспоминает ветеран.

Встреча с молодежью прошла в дружеской обстановке. Ветеран выразила признательность за то, что ее не забывают.

В акции приняли участие волонтеры молодежных организаций «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Российское движение детей и молодежи: Движение первых» и «ЮгМолодой».