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Ивановские спасатели освободили годовалую девочку, застрявшую в алюминиевом казане

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ГУ МЧС России по Ивановской областиГУ МЧС России по Ивановской области' class="item-image" >
ГУ МЧС России по Ивановской областиГУ МЧС России по Ивановской области

В Иванове сотрудники экстренных служб спасли годовалую девочку, которая застряла в казане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром 6 марта в квартире дома, расположенного в микрорайоне Рождественский. В областной поисково-спасательный отряд позвонила семья ребенка, которая рассказала, что девочка залезла в алюминиевый казан и не смогла выбраться ни сама, ни при помощи родственников.

«Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает. Мы попробовали ее оттуда извлечь, но, увы, безуспешно», — рассказали спасатели.

В результате сотрудники экстренных служб решили распилить посуду болгаркой. Огородив девочку циновкой, спасатели начали распил казана, постоянно охлаждая его.

Спустя 15 минут работы ребенка удалось извлечь из емкости. Сейчас жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что под Иркутском четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер.

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