Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобрнауки: вузы новых регионов адаптируют к российским стандартам до 1 мая

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что вузы ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей до 1 мая приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартами. Об этом говорится в пресс-релизе Минобрнауки.

«До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российское министерство и экспертно-аналитический центр провели для вузов и научных организаций на новых территориях вебинары, которые были посвящены вопросам «нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности».

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в новых российских регионах планируется отремонтировать или восстановить более 2,8 тыс. многоквартирных домов.

Также он отметил, что еще 47 многоэтажек планируется построить. По его словам, создание условий для комфортного проживания россиян – одна из важнейших задач стройкомплекса России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть