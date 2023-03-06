Минобрнауки: вузы новых регионов адаптируют к российским стандартам до 1 мая

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что вузы ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей до 1 мая приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартами. Об этом говорится в пресс-релизе Минобрнауки.

«До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российское министерство и экспертно-аналитический центр провели для вузов и научных организаций на новых территориях вебинары, которые были посвящены вопросам «нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности».

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в новых российских регионах планируется отремонтировать или восстановить более 2,8 тыс. многоквартирных домов.

Также он отметил, что еще 47 многоэтажек планируется построить. По его словам, создание условий для комфортного проживания россиян – одна из важнейших задач стройкомплекса России.