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Baza: мошенники похитили у дипломата 6 млн рублей, напугав ее делом о пособничестве Киеву

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Depositphotos

У старшего советника Министерства иностранных дел похитили 6 млн рублей. Мошенники убедили ее, что на нее заведено уголовное дело за пособничество Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что 27 февраля 57-летней женщине, занимающей должность старшего советника МИД, позвонили в Whatsapp с незнакомого номера, представились представителями правоохранительных органов и сообщили, что на нее заведено уголовное дело о пособничестве Украине и переводу Киеву денежных средств.

После этого сотрудницу ведомства переключили на представителя Центрального банка, которая сказала ей как можно скорее снять со счета 2,6 млн. рублей, а также никому не рассказывать об этом из-за проведения секретной операции.

«Снятые наличные Марина перевела на указанные ей реквизиты в отделении банка. Причем до него ее любезно подбросили на такси, оплаченном мошенниками. Затем той же «сотруднице Центробанка» удалось убедить женщину перевести еще 500 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Baza подчеркивает, что на следующий день женщину убедили оформить кредит на 800 тыс. рублей и перевести их, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя. 1 марта сотрудница МИД взяла еще один кредит на 2 млн. рублей и также перевела их.

После этого женщина решила обратиться в полицию.

Ранее «сотрудники спецслужб» убедили военнослужащего из Дмитрова взять в кредит 3 млн руб., чтобы на него не завели уголовное дело за финансирование ВСУ.

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