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Под Иркутском четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Иркутской области погиб четырехлетний мальчик, запутавшись в бельевой веревке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 3 марта текущего года в селе Урик. По данным ведомства, ребенка без признаков жизни обнаружил его 12-летний брат.

Согласно основной версии следствия, ребенок случайно замотался в веревке для сушки белья и передавил себе сонную артерию. В результате сужения просвета артерии мальчик скончался.

Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что на Кубани внучка подозревается в убийстве своей бабушки. Пожилая женщина скончалась после «случайного» удара по лицу.

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