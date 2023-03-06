В РСТ допустили снижение турпотока в Крым на 20-30% в 2023 году

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что из-за транспортных сложностей турпоток в Крыму в 2023 году может сократиться на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Его слова на пресс-конференции передает «Интерфакс».

Уманский отметил, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений, несмотря на то, что сейчас он «недооценен из-за вопросов с транспортом, с безопасностью».

Он также полагает, что поездки на полуостров будут бронировать незадолго до планируемой даты путешествия, ближе к наступлению сезона. Кроме того, Крым будет привлекать туристов низкими ценами и станет более интересен после того, как все возможности для их размещения в Краснодарском крае будут исчерпаны.

Ранее Уманский предупреждал, что летний отдых в России в 2023 году подорожает на 15%, а зарубежный станет дороже на 15-20%