Власти Кубани назвали фейками рассылки в мессенджерах об угрозе «ракетного удара»

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что поступавшие жителям региона сообщения об угрозе «ракетного удара» не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале кубанского оперативного штаба.

Согласно сообщению, жители нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах получали сообщения о якобы угрозе «ракетного удара».

«Это — фейк! Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти», — подчеркнули в оперативном штабе Краснодарского края.

В конце февраля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявлял, что украинские спецслужбы используют родительские чаты жителей региона для вброса фейков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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