В Минздраве Свердловской области заявили, что ползшему на четвереньках пациенту предлагали коляску

В пресс-службе Минздрава Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что пациенту из Каменска-Уральского, которому пришлось ползти до кабинета врача с травмой ног, коляска была предоставлена сразу же после просьбы родственников. В ведомстве также отметили, что после оказания первичной медицинской помощи мужчине предложили госпитализацию в круглосуточный стационар, но туда он поехал на личном автомобиле. До машины пациента медики также транспортировали на коляске по пандусу.

«Министерством проводится проверка информации. Как сообщили в больнице, городской травматологический пункт Каменска-Уральского оборудован пандусом и специальными механическими средствами для транспортировки пациентов, в том числе колясками. Они предоставляются сопровождающим по первому требованию. Пациенту на видео коляска также была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. Ему оказана вся первичная медицинская помощь и предложена госпитализация в круглосуточный стационар. От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его транспортировали на коляске по пандусу. На момент обращения за коляской пациент уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников», — сообщили в Минздраве.

Ранее в группе «Типичный Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик, на котором пациенту травмпункта пришлось ползти по лестнице, чтобы посетить врача. По данным E1.RU, мужчине с травмой ног отказались выдать коляску. Супруга не смогла поднять мужа, поэтому местному жителю пришлось ползти по ступенькам до кабинета врача. В прокуратуре Каменска-Уральского и СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту организованы проверки. В ведомствах сообщили, что по итогам мероприятий при наличии оснований будут приняты процессуальные решения. В Росздравнадзоре по Свердловской области также сообщили, что проведут проверку организации медпомощи пациентам в городском травмпункте.