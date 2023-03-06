В Польше опасаются кризиса из-за «демографического метеорита»

Польше не удастся избежать демографического кризиса из-за увеличения процента пожилого населения. Если этим вопросовом не заняться, то ситуация может перерасти в национальную экономическую проблему, считает президент Института государственных финансов Славомир Дудек.

Так он прокомментировал выводы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в обзоре польской экономики на 2023 год, пишет в понедельник издание Rzeczpospolita.

«За десятилетие количество поляков сократилось почти на 2 млн. Можно немного изменить траекторию этого кризисного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — цитирует Дудека Общественная служба новостей.

В частности, он призвал смягчить миграционную политику, стимулировать экономическую активность населения, повысить пенсионный возраст и рождаемость. При этом эксперт признал, что в последнем случае даже дорогостоящие программы зачастую не приносят желаемого результата.