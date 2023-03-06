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Экс-замглавы Минпросвещения и ректору «Шанинки» продлили меру пресечения до 21 августа

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Никулинский суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, которых обвиняют в мошенничестве, передает ТАСС.

На заседании 6 марта суд продлил меру пресечения Раковой, Зуеву и еще четырем фигурантам до 21 августа 2023 года. Бывшему проректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивану Федотову на тот же срок продлили домашний арест.

Подсудимые обвиняются по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Марина Ракова, являясь гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО), совместно с сотрудником Фонда новых форм развития образования Максимом Инкиным с июня 2017-го по ноябрь 2018-го заключили ряд трудовых договоров с гражданским супругом Раковой Артуром Стеценко. В результате он получил в качестве «зарплаты» и иных выплат более 7,7 млн рублей.

По той же схеме Ракова организовала в сентябре 2018 года и заключение фиктивного трудового договора с РАНХиГС, сумма хищений таким образом превысила 2,1 млн рублей бюджетных средств.

Обвиняемые также подозреваются в ряде других финансовых махинаций.

В начале января сообщалось, что фигурантка дела Ракова заняла пост советника директора Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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