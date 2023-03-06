МЧС Курской области опровергло сообщения об угрозе удара по приграничному району

МЧС России опровергло сообщения о готовящемся ударе по приграничному району Курской области, которое якобы распространило само ведомстве в социальных сетях и мессенджерах. В Министерстве назвали ложным эту информацию, комментарий ведомства опубликован в Telegram-канале МЧС Курской области.

«В социальных сетях и системах моментального обмена сообщениями стали распространяться сведения якобы от МЧС России о нанесении удара по одному из районов Курской области. Данная информация является ложной», – сказали в ведомстве.

Региональное МЧС также опубликовало скриншот с подобным сообщением, в котором говорится о якобы поступившим от ведомства сообщении об угрозе нанесения удара по Фатежскому району, людей просят принять меры предосторожности и предупредить обучающихся и их родителей.

6 марта Министерство внутренних дел России опровергло издание приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов при ведомстве.