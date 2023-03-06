Школьники в Японии отравились йогуртом, которым их угостил учитель

Школьники в Японии отравились йогуртом, который принес на урок учитель, пишет Sora News. Педагог сам предложил детям попробовать продукт, заявив, что он домашнего производства.

Как пишут местные СМИ, 72-летний учитель естествознания накормил шесть учеников и пять сотрудников школы йогуртом, который сделал сам. Через два часа у тех, кто попробовал угощение, начались боли в желудке и приступы рвоты, сопровождаемые сильной мигренью. Сообщается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

«Я хотел, чтобы они узнали о молочной кислоте с помощью экспериментов. Хотел донести до них, что есть бактерии, которые полезны в нашей жизни», — сказал учитель после инцидента.

Школьный совет в настоящее время расследует, что именно пошло не так в процессе приготовления йогурта и вызвало пищевое отравление. О том, понес ли учитель наказание, не сообщается.

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