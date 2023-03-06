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Во время драки в Челябинске мужчина откусил сопернику кусок носа

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Depositphotos

В Челябинске мужчина откусил в драке кусок носа у незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.

Происшествие произошло вечером в пятницу, 3 марта. Сотрудники Росгвардии получили тревожный сигнал с объекта, находящегося под их охраной, а именно в торговом павильоне на улице Рабочая в поселке Новосинеглазово.

По прибытии на место вызова бойцы группы задержания были сориентированы неравнодушной женщиной, которая сообщила, что двое мужчин вступили в словесный конфликт, а затем начали драку. На момент приезда росгвардейцев нос одного из них уже пострадал.

Выяснилось, что в драке принимали участие 44-летний житель поселка и 44-летний житель Челябинска. Он и оказался подозреваемым в нанесении вреда здоровью пострадавшего.

Агрессивно настроенный мужчина был задержан, а потерпевшего доставили в лечебное учреждение.

Подозреваемого росгвардейцы передали в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что росгвардейцам удалось задержать нетрезвого жителя Петербурга, который устроил стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна.

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