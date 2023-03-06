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На Украине предложили переименовать 8 марта по «ООНовской практике»

Бардина: в Раду Украины внесен проект о переименовании 8 марта в день защиты прав женщин

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РИА «Новости»

Депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказала депутат, пользователи украинского электронного сервиса государственных услуг «Действия» проголосовали за то, что 8 марта должен остаться выходным днем, поэтому в Раду внесен соответствующий законопроект.

«В силу своего социологического образования и мониторинга общественных настроений ощущения такими и были, поэтому мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным», — написала Бардина.

При этом, по словам депутата, сама она проголосовала в опросе за то, чтобы 8 марта был рабочим днем, также она выразила уверенность, что со временем он станет таковым.

6 марта министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что в опросе приняли участие более 2,1 млн. украинцев. По его словам, большинство пользователей проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным — такой вариант поддержали более 1,3 млн. украинцев. Он уточнил, что более 703 тыс. проголосовали за то, чтобы сделать его рабочим, а еще 110 тыс. не определились.

Министр также добавил, что результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта.

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