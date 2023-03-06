Захарова: молчание Запада в связи с покушением на Малофеева будет означать поддержку

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что молчание стран Запада в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет указывать на их вовлеченность в поддержку подобных преступлений. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что отсутствие реакции со стороны коллективного Запада также может означать «идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов».

Ранее 6 марта Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Позднее сам бизнесмен сообщил, что с ним все хорошо, никто не пострадал. Он также выразил надежду на то, что виновные в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной (журналистка, которую убили в Москве. — «Газета.Ru») будут наконец раскрыты и арестованы.

По словам Малофеева, сотрудники Росгвардии, охраняющие его, предупредили о покушении.